В Екатеринбурге Opel влетел в Ford, два человека в больнице

СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-19T06:16:15+03:00

Они ехали в попутном направлении

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В Екатеринбурге вчера, 18 августа, в 21:00 произошло ДТП на улице Щорса. Столкнулись автомобили Opel и Ford.

- Установлено, что при движении по улице Щорса со стороны Чайковского в сторону Степана Разина, в попутном направлении произошла авария. После столкновения автомобиль Opel отбросило на стоящее рядом дерево, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В результате этого пострадали 19-летний водитель и 17-летняя пассажирка. Она в срочном порядке были доставлены в больницы.

Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются точные причины ДТП. В Госавтоинсепкции напоминают водителям о соблюдении ПДД и скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU