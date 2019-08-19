В Екатеринбурге Opel влетел в Ford, два человека в больнице
В Екатеринбурге вчера, 18 августа, в 21:00 произошло ДТП на улице Щорса. Столкнулись автомобили Opel и Ford.
- Установлено, что при движении по улице Щорса со стороны Чайковского в сторону Степана Разина, в попутном направлении произошла авария. После столкновения автомобиль Opel отбросило на стоящее рядом дерево, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В результате этого пострадали 19-летний водитель и 17-летняя пассажирка. Она в срочном порядке были доставлены в больницы.
Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются точные причины ДТП. В Госавтоинсепкции напоминают водителям о соблюдении ПДД и скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU