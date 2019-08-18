«Иномарку занесло»: под Артемовским в столкновении «Лады Калины» и грузовика погибли двое

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-18T20:25:21+03:00

Люди, сидевшие в легковушке, погибли на месте происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Легковушка столкнулась с «Интернационалом», когда выехала на встречную полосу

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В восьмом часу вечера на Урале произошла смертельная авария. На 5 километре дороги Реж-Артемовский «Ладу Калину» занесло и она вылетела на встречную полосу где столкнулась с грузовиком «Интернационал».

- В результате столкновения водитель и пассажир «Лады Калины» скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших.

После столкновения грузовик съехал с дороги. Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU