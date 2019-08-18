2019-08-18T17:47:30+03:00
Происшествия

В День города в Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница

Девочка ушла из дома и не вернулась
Данил СВЕЧКОВ
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Девочка пропала 17 августа. Фото: vk.com/lizaalertekbДевочка пропала 17 августа. Фото: vk.com/lizaalertekb
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В Екатеринбурге пропала без вести 15-летняя школьница Бурдовицина Елена Сергеевна. В субботу, 17 августа, она вышла из дома и не вернулась. Об исчезновении девочки сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

– Приметы: рост 152 сантиметра, нормального телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие, – уточняют в сообществе «Лиза Алерт», в социальной сети vk.com. – Была одета в белую футболку, голубые джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщать по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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