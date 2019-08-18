За семь месяцев из-за нарушений ПДД в авариях на дорогах Екатеринбурга погибли 27 человек
Еще 660 пострадали
Всего на дорогах столицы Урала по причине нарушений ПДД с начала года произошло 497 ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга подвели итоги за семь месяцев 2019 года. В частности, они уточнили, сколько в столице Урала за это время произошло дорожно-транспортных происшествий, виновники которых не соблюдали ПДД.
- За 7 месяцев 2019 года в городе Екатеринбурге по причине нарушений правил дорожного движения РФ водителями произошло 497 ДТП, в результате которых 27 человек погибли.
Также, по данным ГИБДД, в авариях было травмировано больше 660 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU