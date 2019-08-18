На соревнованиях снайперов, выяснилось, что самые меткие работают в больнице для заключенных в Сосьве

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-18T12:39:30+03:00

На втором месте оказались снайперы из Верхотурья, а на третьем снайперы из Невьянска. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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В Свердловской области сотрудники исправительных учреждений соревновались в меткости.

– На завершающем этапе учебно-методических сборов со внештатными снайперскими парами проведены практические стрельбы и конкурс снайперского мастерства, – сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. – Все участники показали высокую подготовку и боевую слаженность пары.

Так, выяснилось, что самые меткие снайперы работают в лечебно-исправительном учреждении №23 в поселке Сосьва. На втором месте снайперы из ИК-53 в Верхотурье, а на третьем парни, работающие в ИК-46 Невьянска.

ИСТОЧНИК KP.RU