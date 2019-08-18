2019-08-18T10:37:45+03:00
Общество

После Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора

Коммунальщики начали приводить столицу Урала в порядок сразу после салюта
Данил СВЕЧКОВ
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Некоторые урны после праздника оказались переполнены. Фото: администрация ЕкатеринбургаНекоторые урны после праздника оказались переполнены. Фото: администрация Екатеринбурга
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В субботу Екатеринбург отмечал свое 296-летие. И погуляли горожане знатно. Во всяком случае мусора после себя они оставили немало. Коммунальщики принялись за работу сразу, как только закончился салют и вывезли из города 450 кубометров мусора.

- В ночь с 17 на 18 августа для скорейшего открытия движения транспорта на первом этапе уборки два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека почистили проезжую часть, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - В результате движение по проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина было открыто в полночь.

А участок улицы 8 Марта между Ленина и Малышева открыли только в четвертом часу утра. Организаторам понадобилось время, чтобы разобрать все временные конструкции, установленные к празднику.

- По этой же причине к 7 утра была открыта для автомобилистов улица Пушкина, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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