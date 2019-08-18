«У 8-летнего пассажира компрессионный перелом позвоночника»: в Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в дерево и фонарный столб

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-18T10:28:03+03:00

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В Екатеринбурге на улице Металлургов произошло ДТП. Иномарка «Киа Рио» врезалась в деревья и фонарный столб. Как объясняют в ГИБДД, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением машины.

– В результате столкновения пострадали два пассажира, в том числе 8-летний ребенок, – сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – 28-летняя женщина доставлена в 23-ю городскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой. Восьмилетний мальчик – в детскую больницу №9. У него перелом лучевой кости со смещением, компрессионный перелом позвоночника.

Сотрудники полиции провели на месте ДТП замеры. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU