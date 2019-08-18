В понедельник и вторник в Екатеринбурге будут идти дожди
Столбики термометров днем могут подниматься до +23 градусов Цельсия
Пасмурная погода продлится минимум два дня.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новая неделя в Екатеринбурге начнется с осадков. Как сообщают синоптики, в понедельник, 19 августа в Екатеринбурге будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.
- Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градусов Цельсия, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
Во вторник, 20 августа, погода в столице Урала установится аналогичная: облачно и дождь. Ночью +13…+15 градусов Цельсия. Днем +19…+21. Ветер также юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU