В понедельник и вторник в Екатеринбурге будут идти дожди

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-18T08:44:55+03:00

Столбики термометров днем могут подниматься до +23 градусов Цельсия

Изменить размер текста: A A

Новая неделя в Екатеринбурге начнется с осадков. Как сообщают синоптики, в понедельник, 19 августа в Екатеринбурге будет облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.

- Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градусов Цельсия, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 20 августа, погода в столице Урала установится аналогичная: облачно и дождь. Ночью +13…+15 градусов Цельсия. Днем +19…+21. Ветер также юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU