«Буяна повалили 5-6 мотоциклистов»: в Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за того, что его не пустили в кафе

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-18T11:09:18+03:00

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Ночь, последовавшая за празднованием Дня города в Екатеринбурге, без происшествий не обошлась. Как сообщают очевидцы, примерно в четвертом часу полиции пришлось усмирять дебошира на пересечении улиц Восточной и Малышева.

- На Восточной возле Макдональса, буян ударил кулаком три раза по Ауди, из-за того что его не впускали в Макдональдс, - сообщает очевидец в группе "Инцидент.Екатеринбург", в vk.com. - Водитель вышел, а этот буян ударил его по лицу. Завязалась драка, буяна повалили 5-6 мотоциклистов, одну из них ударил буян. Держали до приезда службы полиции.

Как уточняют очевидцы, сотрудники полиции заковали дебошира в наручники. Однако посадить его в машину долго не удавалось, так как мужчина не вставал с колен.

- Кричал маты, приехали ещё две машины полиции и с горем по палам его посадили, - отмечают очевидцы.

Дебошира доставили в отдел полиции №1.

- Мужчина был задержан в сильном алкогольном опьянении, - уточняют в пресс-группе УВД Екатеринбурга. - Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении него поступило три заявления о повреждении автомобилей. Полиция проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU