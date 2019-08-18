«Буяна повалили 5-6 мотоциклистов»: в Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за того, что его не пустили в кафе
Ночь, последовавшая за празднованием Дня города в Екатеринбурге, без происшествий не обошлась. Как сообщают очевидцы, примерно в четвертом часу полиции пришлось усмирять дебошира на пересечении улиц Восточной и Малышева.
- На Восточной возле Макдональса, буян ударил кулаком три раза по Ауди, из-за того что его не впускали в Макдональдс, - сообщает очевидец в группе "Инцидент.Екатеринбург", в vk.com. - Водитель вышел, а этот буян ударил его по лицу. Завязалась драка, буяна повалили 5-6 мотоциклистов, одну из них ударил буян. Держали до приезда службы полиции.
Как уточняют очевидцы, сотрудники полиции заковали дебошира в наручники. Однако посадить его в машину долго не удавалось, так как мужчина не вставал с колен.
- Кричал маты, приехали ещё две машины полиции и с горем по палам его посадили, - отмечают очевидцы.
Дебошира доставили в отдел полиции №1.
- Мужчина был задержан в сильном алкогольном опьянении, - уточняют в пресс-группе УВД Екатеринбурга. - Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении него поступило три заявления о повреждении автомобилей. Полиция проводит проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU