2019-08-17T18:49:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге надеются вернуть цирковую студию «Арлекино»

23 года назад ее создал бывший директор цирка Анатолий Марчевский
Лев ИСТОМИН
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Студия 23 года работала под куполом знаменитого циркаСтудия 23 года работала под куполом знаменитого циркаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с осени прошлого года закрыта детская цирковая студия «Арлекино», которая с 1996 года действовала при цирке. 23 года назад ее открыл бывший директор учреждения Анатолий Марчевский.

Студию закрыли под предлогом ремонта помещения. Но ремонт давно окончен, а вот детям до сих пор некуда ходить, пишет издание «Наша Газета».

- В студию у меня ходили дочери. Здесь с раннего детства прививали любовь к своему делу, выносливость, трудолюбие, ответственность. Дружба выпускников остается на всю жизнь. Жаль, что сейчас студия не работает, - с сожалением говорит жительница Екатеринбурга Ольга Брязгина.

По словам представителей студии, в случае возобновления ее работы, все придется начинать с нуля. Но организаторы готовы к этому – лишь бы помещения вернули для занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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