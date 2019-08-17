У нее проблемы с памятью: в Нижнем Тагиле пропала бабушка

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-17T18:19:18+03:00

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В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры ищут 71-летнюю Галину Сабитову, которая в пятницу, 16 августа, ушла из дома по улице Пихтовой в Нижнем Тагиле и пропала.

Родственники надеялись, что женщина самостоятельно вернется домой. Однако, прождав до утра, родня Галины решила обратиться в полицию. Известно, что у женщины есть проблемы со здоровьем, в числе прочего она страдает провалами в памяти, сообщает пресс-служба тагильской полиции.

Родственники полагают, что женщина могла пойти в лес за грибами – после дождей она уже ходила за урожаем. Однако твердой уверенности в этом нет.

Рост женщины – 170 сантиметров, у нее темно-рыжие волосы до плеч. Она была одета в черную куртку, розовую кофту и черные штаны.

Если у вас есть информация о местонахождении Галины Сабитовой, позвоните по телефонам 8 904 172 05 95 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU