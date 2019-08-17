2019-08-17T17:46:21+03:00
Общество

Второй пилот самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле, выписан из больницы

17 августа Георгий Мурзин посетил футбольный матч в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИН
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Посадка самолета обошлась без жертвПосадка самолета обошлась без жертвФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй пилот самолета А321, который совершил экстренную посадку в Подмосковье 15 августа, выписан из больницы.

В пятницу заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил, что Мурзин в результате жесткой посадки воздушного пассажирского судна получил ушибы груди и находится в больнице.

В субботу, 17 августа, Мурзин прилетел на День города в Екатеринбург, где вместе с остальными членами экипажа приехал на Центральный стадион, чтобы в компании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посмотреть футбольный матч с участием «Урала» и «Крыльев Советов».

Георгий Мурзин (четвертый слева) 17 августа встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Instagram главы региона

Георгий Мурзин (четвертый слева) 17 августа встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Instagram главы региона

В результате четких и слаженных действий командира самолета Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, самолет после отказа двух двигателей удалось посадить на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Никто из 226 пассажиров рейса «МоскваСимферополь» не погиб.

Уже на следующий день Владимир Путин подписал Указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Герои России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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