Второй пилот самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле, выписан из больницы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-17T17:46:21+03:00

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Второй пилот самолета А321, который совершил экстренную посадку в Подмосковье 15 августа, выписан из больницы.

В пятницу заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил, что Мурзин в результате жесткой посадки воздушного пассажирского судна получил ушибы груди и находится в больнице.

В субботу, 17 августа, Мурзин прилетел на День города в Екатеринбург, где вместе с остальными членами экипажа приехал на Центральный стадион, чтобы в компании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посмотреть футбольный матч с участием «Урала» и «Крыльев Советов».

Георгий Мурзин (четвертый слева) 17 августа встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Instagram главы региона

В результате четких и слаженных действий командира самолета Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, самолет после отказа двух двигателей удалось посадить на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Никто из 226 пассажиров рейса «Москва – Симферополь» не погиб.

Уже на следующий день Владимир Путин подписал Указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Герои России.

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ИСТОЧНИК KP.RU