2019-08-17T17:08:15+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в День города две машины вылетели на тротуар

ДТП произошло возле перекрестка улиц Мира и Первомайская
Лев ИСТОМИН
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В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Екатеринбург"В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Екатеринбург"
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Серьезное ДТП произошло в субботу, 17 августа, в Екатеринбурге, который отмечает свой 296-й день рождения.

В 15:30 у перекрестка напротив дома №83 по улице Первомайской в районе перекрестка с улицей Мира автолюбитель за рулем двенадцатой модели ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущества иномарке Ford Fusion.

Фото: группа Вконтакте "Инцидент Екатеринбург"

Фото: группа Вконтакте "Инцидент Екатеринбург"

В результате столкновения двух легковушек их выбросило на тротуар. По счастливой случайности в этот момент в этом месте не было пешеходов. С ушибами в больницу попал только пассажир автомобиля ВАЗ.

ГИБДД Екатеринбурга выясняет все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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