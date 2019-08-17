Свердловский губернатор лично поблагодарил экипаж самолета А321 за мягкую посадку в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-17T15:53:29+03:00

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с Дамиром Юсуповым в День города. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 17 августа, лично встретился с экипажем пассажирского самолета А321, который в четверг утром совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье недалеко от аэропорта Жуковский.

С главой региона на футбольном матче между «Уралом» и «Крыльями Советов» с главой региона пообщались командир воздушного судна Дамир Юсупов с супругой Натальей, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Склякаева и Яна Ягодина.

Евгений Куйвашев поздравил Героев России Дамира Юсупова и Георгия Мурзина с получением государственных наград, а остальных членов экипажа с присвоением Орденов Мужества.

Встреча с экипажем на стадионе "Екатеринбурге Арена" 17 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- То, что вы совершили, это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно «Уральских авиалиний» проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией, — сказал губернатор.

Перед встречей командир воздушного судна Дамир Юсупов под аплодисменты болельщиков ввел мяч в игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле «Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (Подробности)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний» в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU