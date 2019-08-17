Свердловский губернатор лично поблагодарил экипаж самолета А321 за мягкую посадку в Подмосковье
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 17 августа, лично встретился с экипажем пассажирского самолета А321, который в четверг утром совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье недалеко от аэропорта Жуковский.
С главой региона на футбольном матче между «Уралом» и «Крыльями Советов» с главой региона пообщались командир воздушного судна Дамир Юсупов с супругой Натальей, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Склякаева и Яна Ягодина.
Евгений Куйвашев поздравил Героев России Дамира Юсупова и Георгия Мурзина с получением государственных наград, а остальных членов экипажа с присвоением Орденов Мужества.
Встреча с экипажем на стадионе "Екатеринбурге Арена" 17 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
- То, что вы совершили, это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно «Уральских авиалиний» проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией, — сказал губернатор.
Перед встречей командир воздушного судна Дамир Юсупов под аплодисменты болельщиков ввел мяч в игру.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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