2019-08-17T15:53:29+03:00
Общество

Свердловский губернатор лично поблагодарил экипаж самолета А321 за мягкую посадку в Подмосковье

Евгений Куйвашев встретился с героями этой недели
Лев ИСТОМИН
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Губернатор Евгений Куйвашев встретился с Дамиром Юсуповым в День города. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиГубернатор Евгений Куйвашев встретился с Дамиром Юсуповым в День города. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 17 августа, лично встретился с экипажем пассажирского самолета А321, который в четверг утром совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье недалеко от аэропорта Жуковский.

С главой региона на футбольном матче между «Уралом» и «Крыльями Советов» с главой региона пообщались командир воздушного судна Дамир Юсупов с супругой Натальей, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Склякаева и Яна Ягодина.

Евгений Куйвашев поздравил Героев России Дамира Юсупова и Георгия Мурзина с получением государственных наград, а остальных членов экипажа с присвоением Орденов Мужества.

Встреча с экипажем на стадионе "Екатеринбурге Арена" 17 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Встреча с экипажем на стадионе "Екатеринбурге Арена" 17 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- То, что вы совершили, это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно «Уральских авиалиний» проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией, — сказал губернатор.

Перед встречей командир воздушного судна Дамир Юсупов под аплодисменты болельщиков ввел мяч в игру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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