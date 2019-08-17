2019-08-17T13:06:19+03:00
Общество

На Урале стартовал сезон охоты на браконьеров

Патрулирование лесных угодий усилено
Лев ИСТОМИН
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На уток можно охотиться с 17 августа по 31 октябряНа уток можно охотиться с 17 августа по 31 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с 17 августа открыт сезон охоты на водоплавающую дичь, в связи с чем, специалисты ждут наплыва браконьеров, которых будут ловить в лесах.

Охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь на Среднем Урале продлится до 31 октября. Отстреливать можно уток, гусей и лысух.

Традиционно в первые дни сезона охоты вместе с цивилизованными охотниками в леса идут браконьеры. На борьбу с ними сегодня вышли государственные инспекторы.

Для цивилизованной охоты на руках нужно иметь разрешение на добычу водоплавающей птицы. Документ выдается за 45 дней до старта сезона охоты, информирует Департамент информационной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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