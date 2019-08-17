Молодоженам подарили квартиру на Дне города в Екатеринбурге
В городе провели традиционную городскую свадьбу
Квартиру подарили семье КурочкиныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В День города, 17 августа, в Екатеринбурге провели традиционную городскую свадьбу, где одной из пар молодоженов досталась новая квартира.
В этом году ключи от жилья мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вручил в Историческом сквере семье Дениса и Инны Курочкиных.
Ключи вручил мэр Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ
Вручение ключей от квартиры прошло на сцене во время празднования.
ИСТОЧНИК KP.RU