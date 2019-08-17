Молодоженам подарили квартиру на Дне города в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-17T11:28:16+03:00

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В День города, 17 августа, в Екатеринбурге провели традиционную городскую свадьбу, где одной из пар молодоженов досталась новая квартира.

В этом году ключи от жилья мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вручил в Историческом сквере семье Дениса и Инны Курочкиных.

Ключи вручил мэр Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Вручение ключей от квартиры прошло на сцене во время празднования.

ИСТОЧНИК KP.RU