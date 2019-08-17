На Урале лихач-рецидивист получил условный срок за пьяные гонки

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-17T10:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноуфимске Свердловской области суд вынес приговор 27-летнему парню, который 28 апреля этого года попал в ДТП в пьяном виде на своем автомобиле ГАЗ-3302.

После проверки оказалось, что мужчина уже катался на своей машине в пьяном виде, и ранее был лишен права управления транспортным средством на 1,5 года. Запрет на момент аварии снят не был, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Этот факт стал решающим при принятии решения о возбуждении уголовного дела. В итоге парня признали виновным и осудили на 2,5 года лишения свободы условно, а также отобрали права на управление автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU