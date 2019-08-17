2019-08-17T09:59:54+03:00
Происшествия

Итоги купального сезона на Урале: утонули 40 человек, из них 9 - дети

Спасатели напомнили правила безопасного отдыха в выходные
Лев ИСТОМИН
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Надувные матрасы не всегда надежныНадувные матрасы не всегда надежныФото: Евгения ГУСЕВА
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В Свердловской области спасатели подвели печальные итоги завершившегося купального сезона 2019 года, а также напомнили правила безопасного отдыха в жаркие выходные, которые выдались на 17 и 18 августа.

Всего за купальный сезон на Урале в этом году утонули 40 человек, 9 из них – дети. Причины трагедии кроются в несоблюдении правил безопасности. Нетрезвые взрослые нередко неправильно рассчитывают свои силы и заплывают слишком далеко. Также родители зачастую оставляют на пляже детей без присмотра, что порой приводит к трагедии.

- Не стоит пренебрегать предупреждающими аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов. Особого внимания и контроля со стороны взрослых требуют дети, не забывайте об этом, иначе трагедии не избежать, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

На водоемах нужно соблюдать правила безопасности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На водоемах нужно соблюдать правила безопасностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Важно помнить, что при выходе на воду на небольшом судне, нужно убедиться в его целостности. Лодку или катер необходимо зарегистрировать и получить судовой билет.

Также в теплую погоду нужно осторожнее обращаться с печкой на даче

- Многие стремятся провести выходные на даче. Помните, что интенсивная топка приводит к растрескиванию кладки и способна вызвать пожар. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее не чаще двух - трех раз в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. При эксплуатации электробытовых приборов не следует перегружать электросеть и оставлять приборы без присмотра, - напоминают спасатели.

Во время отдыха на природе нужно тщательно тушить окурки и спички, не разводить костры и не жечь траву. В случае опасности нужно немедленно звонить по телефону 01 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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