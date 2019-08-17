2019-08-17T09:33:13+03:00
Общество

В День города Екатеринбург накрыла июльская жара

Днем столбики термометра поднимутся до отметки +28 градусов
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В День города в Екатеринбурге теплоВ День города в Екатеринбурге теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

17 августа Екатеринбург отмечает свой 296-й день рождения. С погодой в этом году горожанам повезло. В городе солнечно и тепло.

В этот день в уральской столицы установилась июльская жара: днем столбики термометров достигнут отметки в +28 градусов, западный ветер дует со скоростью всего 1,5 метра в секунду.

Уже завтра в Екатеринбурге немного похолодает: +22 и небольшие дожди.

Сегодня в городе стартовали десятки праздничных мероприятий в центре и во всех семи районных. Вечером на площади 1905 года выступит группа «Чайф», а завершится праздник традиционным 15-минутным салютом на набережной Городского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале лихач-рецидивист получил условный срок за пьяные гонки
Мэр Екатеринбурга наградил промышленника Дмитрия Пумпянского в День города
Итоги купального сезона на Урале: утонули 40 человек, из них 9 - дети
В Екатеринбурге из-за новой трамвайной ветки перестал ходить троллейбус №13
Взрыв газа под Екатеринбургом разрушил стену дома
«Назло врагам»: уральский полицейский, которого лишили медали в Китае, взял «серебро» в другой дисциплине
В Екатеринбурге появились остановки, с разъемами для зарядки телефона
Жители Вторчермета в Екатеринбурге поведут малышей в новый садик
В Североуральске жители отдают деньги с карт мошенникам
У кандидата в депутаты Свердловской области Антона Шипулина нашли незадекларированные 13 миллионов
В Екатеринбурге открыли сквер Дружбы народов, обустроенный 60-ю горожанами разных народностей
В Нижнем Тагиле расстреляли автомобиль парикмахера
Пилот, посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала»