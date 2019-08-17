В День города Екатеринбург накрыла июльская жара

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-17T09:33:13+03:00

В День города в Екатеринбурге тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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17 августа Екатеринбург отмечает свой 296-й день рождения. С погодой в этом году горожанам повезло. В городе солнечно и тепло.

В этот день в уральской столицы установилась июльская жара: днем столбики термометров достигнут отметки в +28 градусов, западный ветер дует со скоростью всего 1,5 метра в секунду.

Уже завтра в Екатеринбурге немного похолодает: +22 и небольшие дожди.

Сегодня в городе стартовали десятки праздничных мероприятий в центре и во всех семи районных. Вечером на площади 1905 года выступит группа «Чайф», а завершится праздник традиционным 15-минутным салютом на набережной Городского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU