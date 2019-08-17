2019-08-17T08:59:20+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге из-за новой трамвайной ветки перестал ходить троллейбус №13

Лев ИСТОМИН
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Маршрут отменили до 5 сентябряМаршрут отменили до 5 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается строительство новой трамвайной ветки, которая соединит уральскую столицу с Верхней Пышмой.

Из-за строительных работ с 17 августа по 5 сентября в городе закрыли движение троллейбуса №13, который курсирует от улицы Таганской до Коммунистической. Работы ведутся на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков, сообщает ЕТТУ.

Маршрут движения троллейбуса №13. Фото: Дубль.Гис

Маршрут движения троллейбуса №13. Фото: Дубль.Гис

Трамвайная ветка соединит города в будущем году. В Екатеринбурге из-за новшества модернизируют трамвайное кольцо на Фрезеровщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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