В Екатеринбурге из-за новой трамвайной ветки перестал ходить троллейбус №13
Маршрут отменили до 5 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается строительство новой трамвайной ветки, которая соединит уральскую столицу с Верхней Пышмой.
Из-за строительных работ с 17 августа по 5 сентября в городе закрыли движение троллейбуса №13, который курсирует от улицы Таганской до Коммунистической. Работы ведутся на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков, сообщает ЕТТУ.
Маршрут движения троллейбуса №13. Фото: Дубль.Гис
Трамвайная ветка соединит города в будущем году. В Екатеринбурге из-за новшества модернизируют трамвайное кольцо на Фрезеровщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU