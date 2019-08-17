2019-08-17T08:43:59+03:00
Происшествия

Взрыв газа под Екатеринбургом разрушил стену дома

Пострадало два человека
Лев ИСТОМИН
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У жилого дома рухнула стена. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиУ жилого дома рухнула стена. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Рано утром в субботу, 17 августа, спасатели получили сигнал о взрыве газа в частном жилом доме по улице Пролетарская в городе Сухой Лог под Екатеринбургом.

Из-за сильного хлопка рухнула стена дома, и оказались сильно повреждены перекрытия, однако возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ходе ЧП пострадало два человека: мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения, которые были экстренно госпитализированы в Центральную районную больницу в Сухом Логу.

Газовый баллон остался целым. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Газовый баллон остался целым. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Как выяснилось, в доме находился газовый баллон, из которого произошла утечка. Сам баллон не получил повреждений.

Взрыв газа в частном доме под Ектаеринбургом.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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