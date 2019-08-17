2019-08-17T08:32:33+03:00
Спорт

«Назло врагам»: уральский полицейский, которого лишили медали в Китае, взял «серебро» в другой дисциплине

Он стал вторым по силовому двоеборью
Екатерина САЛТЫКОВА
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Денис Удилов на Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае. Фото: Денис УдиловДенис Удилов на Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае. Фото: Денис Удилов
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Подполковник полиции из Екатеринбурга Денис Удилов, которого лишили медали на Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае, взял «серебро». Он занял второе место в дисциплине «жим лежа + становая тяга».

После награждения. Фото: Денис Удилов

После награждения. Фото: Денис Удилов

Денис Удилов занял второе место, первое место – американец, третье –спортсмен из Малайзии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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