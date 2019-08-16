2019-08-16T19:46:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге появились остановки, с разъемами для зарядки телефона

«Умных» остановок пока в городе три
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге появились остановки, с разъемами для зарядки телефона. Пока в городе три «умные» остановки. Одна - у ТРЦ "Пассаж" на проспекте Ленина. Еще два новых комплекса устанавливают у Главпочтампта на проспекте Ленина и через дорогу от него.

- На улицах появились пилотные варианты остановок. Самый оптимальный и удобный тип будем выбирать вместе с горожанами. В дальнейшем планируем размещать «умные» остановочные комплексы по всему мегаполису, - поделился Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На «умной» остановке горожане могут узнать время прибытия транспорта на навигационной панели, построить маршрут, подключиться к Wi-Fi , вызвать экстренные службы. На мультимедийной панели можно посмотреть туристические и социальные объекты города. Кроме того остановочные комплексы оборудованы камерами и выполнены из специального небьющегося стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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