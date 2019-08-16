2019-08-16T19:07:11+03:00
Общество

В Североуральске жители отдают деньги с карт мошенникам

Злоумышленники пользуются доверчивостью банковских клиентов
Алина СУРИНА
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В Североуральске жители отдают деньги с карт мошенникамВ Североуральске жители отдают деньги с карт мошенникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Североуральске жители отдают деньги с карт мошенникам. Злоумышленники пользуются доверчивостью банковских клиентов. У пенсионерки после звонка на телефон сняли с карты 58 812 рублей. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка.

- Мошенники нередко пользуются доверчивостью банковских клиентов, поэтому могут фальсифицировать звонок от «сотрудника банка» .Звонивший пенсионерке спросил теряла ли она карту, сообщил о снятии средств и спросил номер домашнего телефона. Попросил продиктовать цифры кода, пришедшего на телефон. Мужчина заверил, что денежные средства вернуться в течение недели. После разговора пострадавшей пришло сообщение о снятии денежных средств, - рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница Североуральска, заказавшая куртки в социальной сети. Женщина заказала вещи и перевела 10 000 рублей на высланный номер карты. Продавец обещала, что товар придет 11 августа. Вещи так и не поступили, телефон мошенницы недоступен, а страница в социальной сети заблокирована. Сейчас эти случаи расследует полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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