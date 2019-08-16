2019-08-16T17:44:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли сквер Дружбы народов, обустроенный 60-ю горожанами разных народностей

Сквер появился в Орджоникидзевском районе
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге сегодня открыли сквер «Дружбы народов». Шестьдесят горожан разных народностей высаживали деревья и установили памятный камень в сквере в Орджоникидзевском районе. Зеленая зона появилась на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов.

- В Екатеринбурге проживает более 160 национальностей. Несмотря на свои традиции и обычаи мы все объединились и нашли понимание. Этот сквер еще раз свидетельствует о том, что мы - одно целое, и мы вместе развиваем наш город, - выступил на открытии сквера Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отметили, что место для сквера было выбрано не просто так - Орджоникидзевский район строили представители разных национальностей Советского Союза. В следующем году в сквере Дружбы народов планируется капитальная реконструкция. Здесь появятся скульптуры и фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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