В Нижнем Тагиле расстреляли автомобиль парикмахера

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-16T17:17:39+03:00

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В Нижнем Тагиле расстреляли автомобиль, принадлежащий парикмахеру одного из салонов красоты. «УАЗ Патриот» пострадал от пневматического оружия на проспекте Победы, 26. Полиция сейчас разыскивает стрелка.

- Участковые работают с жителями, проживающими в микрорайоне, где произошел этот инцидент, с целью установления возможных свидетелей. Сыщики отрабатывают на причастность состоящих на учете несовершеннолетних с неадекватным поведением, а также лиц, способных на подобные противоправные поступки, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Материальный ущерб, причиненный транспортному средству, устанавливается. В машине оказалось разбито стекло. Но на содержимое автомобиля стрелки не позарились.

ИСТОЧНИК KP.RU