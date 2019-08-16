Пилот, посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала»
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на кукурузное поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала». На игру завтра в 16:00 ждут весь экипаж лайнера А321.
Фото: социальные сети
- Экипаж «Уральских авиалиний», который 15 августа посадил Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье, 17 августа придет на «Екатеринбург Арену» на матч между «Уралом» и «Крыльями Советов, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.
Планируется, что весь экипаж выйдет на поле перед игрой, чтобы уральцы смогли увидеть всех героев в лицо. Напомним, вчера «Урал» подарил членам экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи клуба в знак благодарности за спасение жизней 233 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU