2019-08-16T16:56:20+03:00
Общество

Пилот, посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала»

На игру ждут весь экипаж
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на кукурузное поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала». На игру завтра в 16:00 ждут весь экипаж лайнера А321.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

- Экипаж «Уральских авиалиний», который 15 августа посадил Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье, 17 августа придет на «Екатеринбург Арену» на матч между «Уралом» и «Крыльями Советов, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Планируется, что весь экипаж выйдет на поле перед игрой, чтобы уральцы смогли увидеть всех героев в лицо. Напомним, вчера «Урал» подарил членам экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи клуба в знак благодарности за спасение жизней 233 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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