До середины осени в Свердловской области будут отстреливать уток, гусей и лысух
Завтра, 17 августа, на Среднем Урале стартует сезон охоты: в угодьях разрешат отстреливать уток, гусей и лысух. Однако не все успели оформить необходимые документы – в поля выйдут браконьеры. Из-за этого леса начнут усиленно патрулировать инспекторы департаменты по охране и регулированию животного мира региона.
– В первые дни охоты на работу в угодья выходят все государственные охотинспекторы. Фиксируется самое большое количество нарушений, – рассказал старший свердловский госинспектор Дмитрий Савин. – Во время проверок наш отдел оперативной работы опробует только что поступивший снегоболотоход «Кречет»
Разрешение на добычу птицы надо получить за 45 дней до начала сезона. Он завершится 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU