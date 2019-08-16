До середины осени в Свердловской области будут отстреливать уток, гусей и лысух

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-16T15:38:52+03:00

Разрешение на добычу птицы надо получить за 45 дней до начала сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Завтра, 17 августа, на Среднем Урале стартует сезон охоты: в угодьях разрешат отстреливать уток, гусей и лысух. Однако не все успели оформить необходимые документы – в поля выйдут браконьеры. Из-за этого леса начнут усиленно патрулировать инспекторы департаменты по охране и регулированию животного мира региона.

– В первые дни охоты на работу в угодья выходят все государственные охотинспекторы. Фиксируется самое большое количество нарушений, – рассказал старший свердловский госинспектор Дмитрий Савин. – Во время проверок наш отдел оперативной работы опробует только что поступивший снегоболотоход «Кречет»

Разрешение на добычу птицы надо получить за 45 дней до начала сезона. Он завершится 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU