2019-08-16T15:11:23+03:00
Общество

День Воздушного флота - 2019 в Екатеринбурге: программа праздника

День воздушного флота-2019 в Екатеринбурге отмечают 17 августа
Ирина АНДРИАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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День воздушного флота России в Екатеринбурге будут отмечать в поселке Кольцово 17 августа. Жителей города приглашают по адресу: Утренний переулок, 2, стадион «Авиаработников». Начнется праздник в 14:00 с выступления коллективов «In voice», «PROтанцы» и «Astoria».

С 15:30 до 20:00 – можно будет посетить мастер-класс по изготовлению значков и подков. Каждый может в нем поучаствовать и принести своим близким домой маленький подарок. Но это еще не все, у вас будет возможность украсить корону и заняться скрапбукингом. Параллельно будут проходить игры и спортивные соревнования.

С 17:00 до 19:15 - экстрим-шоу, футбольный фристайл, а также велошоу.

С 20:00 до 22:00 - вечерний концерт кавер-группы «PLAY», шоу-балета «Анимэкс».

Завершиться праздник в 22:00 фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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