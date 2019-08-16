В Екатеринбурге на ЖБИ Ford насмерть сбил пешехода, который стоял на светофоре
В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола сегодня, 16 августа, насмерть сбили 55-летнего мужчину. В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу эту информацию подтвердили.
- По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Ford двигался со стороны улицы Сыромолотова в сторону Мурманской, он не справился с управлением и попал на бордюрный камень. После этого отбросило на мужчину, который стоял на светофоре и ждал зеленый сигнал, - сообщили там. - В результате, пешеход скончался на месте.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняются точные обстоятельства случившегося.
На ЖБИ сбили 55-летнего пешехода.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU