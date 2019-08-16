2019-08-16T14:23:39+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга отправят в прошлое изучать историю

В Музее истории Екатеринбурга готовят психологический спектакль с использованием семейного фотоархива
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: предоставлено Музеем истории ЕкатеринбургаФото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Оригинальный способ изучения прошлого придумали в уральской столице. В Музее истории Екатеринбурга гостям покажут спектакль документально-психологического театра «Семейный альбом».

Три героя расскажут важные для них факты из жизни живых и умерших родственников. Отправной точкой станут старые семейные фотографии.

Задумка авторов в том, чтобы горожане узнавали историю города не только из учебников, но и по событиям, о которых можно узнать с помощью фотоснимков.

- Основной смысл всего события в том, чтобы создать у участников более полное представление о своей семье и увидеть, как это может быть у других. Фотография здесь – важная отправная точка для рассказа, а также для создания атмосферы, - рассказывают авторы спектакля.

Посетить уютное, почти семейное мероприятие можно 22 августа в 18:30 совершенно бесплатно по адресу: улица Карла Либкнехта, 26 в Музее истории Екатеринбурга.

Для этого нужно зарегистрироваться на спектакль здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День Воздушного флота - 2019 в Екатеринбурге: программа праздника
Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды
В Екатеринбурге на ЖБИ Ford насмерть сбил пешехода, который стоял на светофоре
«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы
Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом
На Урале обманутым дольщикам дали жилье только спустя 4 года
В Екатеринбурге продолжается 3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни
В Екатеринбурге мужчине, кравшему внедорожники, дали 3,6 лет тюрьмы
В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках
Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»
Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы
«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321
Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограммов омолаживающего крема