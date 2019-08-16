Жителей Екатеринбурга отправят в прошлое изучать историю

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-16T14:23:39+03:00

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Оригинальный способ изучения прошлого придумали в уральской столице. В Музее истории Екатеринбурга гостям покажут спектакль документально-психологического театра «Семейный альбом».

Три героя расскажут важные для них факты из жизни живых и умерших родственников. Отправной точкой станут старые семейные фотографии.

Задумка авторов в том, чтобы горожане узнавали историю города не только из учебников, но и по событиям, о которых можно узнать с помощью фотоснимков.

- Основной смысл всего события в том, чтобы создать у участников более полное представление о своей семье и увидеть, как это может быть у других. Фотография здесь – важная отправная точка для рассказа, а также для создания атмосферы, - рассказывают авторы спектакля.

Посетить уютное, почти семейное мероприятие можно 22 августа в 18:30 совершенно бесплатно по адресу: улица Карла Либкнехта, 26 в Музее истории Екатеринбурга.

Для этого нужно зарегистрироваться на спектакль здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU