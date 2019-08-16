Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры
Жителям Сысерти вернули воду только после вмешательства прокуратуры. В июне 2019 года на территории поселка по ряду улицы в результате поломки двух насосов на скважинах днем отключили холодную воду.
- Ресурсноснабжающая организация поселка была признана банкротом, поэтому было открыто конкурсное производство, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Все имущество было передано на время другой организации. Она оказалась не способна незамедлительно устранить все сбои.
После вмешательства прокуратуры все виновные должностные лица были привлечены к ответственности, все необходимое оборудование закуплено, а жителям вновь вернули воду.
ИСТОЧНИК KP.RU