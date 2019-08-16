2019-08-16T14:07:29+03:00
Общество

Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры

В скважинах еще в июне сломались насосы, но никто не спешил их чинить
Мария Трапезникова
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Холодной воды в поселке не было с июняХолодной воды в поселке не было с июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Сысерти вернули воду только после вмешательства прокуратуры. В июне 2019 года на территории поселка по ряду улицы в результате поломки двух насосов на скважинах днем отключили холодную воду.

- Ресурсноснабжающая организация поселка была признана банкротом, поэтому было открыто конкурсное производство, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Все имущество было передано на время другой организации. Она оказалась не способна незамедлительно устранить все сбои.

После вмешательства прокуратуры все виновные должностные лица были привлечены к ответственности, все необходимое оборудование закуплено, а жителям вновь вернули воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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