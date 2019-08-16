2019-08-16T13:43:40+03:00
Происшествия

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом

У Георгия Мурзина диагностировали травму груди
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Борт до сих пор находится на поле. Здесь работают следователиБорт до сих пор находится на поле. Здесь работают следователиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй пилот пассажирского самолета компании «Уральские авиалинии» Георгий Мурзин, который накануне совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, находится на лечении в больнице.

Врачи диагностировали у мужчины ушибы груди, в связи с чем, некоторое время он пробудет под присмотром специалистов. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

Кирилл Скуратов: со вторым пилотом все будет хорошо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кирилл Скуратов: со вторым пилотом все будет хорошоФото: Алексей БУЛАТОВ

- У второго пилота ушибы груди, он сейчас в больнице, - пояснил представитель авиакомпании, подчеркнув, что с пилотом все будет в порядке.

На вопрос о том, предусмотрена ли страховка для пилотов, Скуратов ответил утвердительно.

- Конечно она предусмотрена, обязательно. Все в рамках федерального законодательства. У них будут выплаты и они полетают на тренажере. Им есть чем заняться. Кто-то может в отпуск сходит. Может премия.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

Напомним, что экипаж судна А-321 совершил жесткую посадку на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский в Подмосковье утром 15 августа. Благодаря квалифицированным действиям экипажа, все 233 человека, летевших рейсом МоскваСимферополь, остались живы.

По словам бортпроводника Дамира Юсупова, он принял решение посадить самолет на поле после отказа двух двигателей из-за попадания в них птиц. В этот момент судно стало терять высоту, и времени на принятие решения было совсем немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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