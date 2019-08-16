Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-16T13:43:40+03:00

Борт до сих пор находится на поле. Здесь работают следователи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Второй пилот пассажирского самолета компании «Уральские авиалинии» Георгий Мурзин, который накануне совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, находится на лечении в больнице.

Врачи диагностировали у мужчины ушибы груди, в связи с чем, некоторое время он пробудет под присмотром специалистов. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

Кирилл Скуратов: со вторым пилотом все будет хорошоФото: Алексей БУЛАТОВ

- У второго пилота ушибы груди, он сейчас в больнице, - пояснил представитель авиакомпании, подчеркнув, что с пилотом все будет в порядке.

На вопрос о том, предусмотрена ли страховка для пилотов, Скуратов ответил утвердительно.

- Конечно она предусмотрена, обязательно. Все в рамках федерального законодательства. У них будут выплаты и они полетают на тренажере. Им есть чем заняться. Кто-то может в отпуск сходит. Может премия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726065" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

Напомним, что экипаж судна А-321 совершил жесткую посадку на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский в Подмосковье утром 15 августа. Благодаря квалифицированным действиям экипажа, все 233 человека, летевших рейсом Москва – Симферополь, остались живы.

По словам бортпроводника Дамира Юсупова, он принял решение посадить самолет на поле после отказа двух двигателей из-за попадания в них птиц. В этот момент судно стало терять высоту, и времени на принятие решения было совсем немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU