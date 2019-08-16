На Урале обманутым дольщикам дали жилье только спустя 4 года

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-16T13:28:32+03:00

Дом планировали сдать еще в 2017 году, однако в середине 2016 все работы были приостановлены Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске совместными усилиями прокуратуры и органов власти сдали жилой дом, который начали строить еще в 2015 году.

- Возведение дома было начато в 2015 году в рамках федеральной госпрограммы. Его планировали сдать еще в 2017 году, однако в середине 2016 года работы были приостановлены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Ни с чем остались больше 100 дольщиков и 5 организаций.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Участникам строительства причинили ущерб больше 200 миллионов рублей. В 2017 году проект был включен в план-график Свердловской области по решению проблем дольщиков, чьи права были нарушены.

Проблему решили. На сегодняшний день строительство дома завершено. Три секции 17-этажного дома на 251 квартиру полностью готовы: подключены все коммуникации, закончена внутренняя отделка квартир, а также благоустроена придомовая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU