2019-08-16T13:30:03+03:00
Экономика

В Екатеринбурге продолжается 3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни

В интеллектуальных играх участвуют самые разные компании от банков, до барбершопов
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Главный приз сезона - сертификат на корпоратив номиналом 30 000 рублей. Фото: МозгобойняГлавный приз сезона - сертификат на корпоратив номиналом 30 000 рублей. Фото: Мозгобойня
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3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни в Екатеринбурге в самом разгаре. Вчера прошла вторая отборочная игра сезона, а третья состоится уже 29 августа. И вы можете в ней поучаствовать!

Корпоративная лига – это серия интеллектуальных игр в формате Мозгобойни, предназначенная для компаний из различных сфер деятельности.

Грандиозный финал 3-его сезона пройдет 12 сентября, где множество компаний, а может быть и вы, получат возможность выиграть корпоратив для своей компании от Мозгобойни. Участники финала не уйдут без подарков, положительных эмоций и огромных количеством новых знакомств!

В списке участников самые разные компании города: Банк Точка, 4 канал, СКБ Контур, Be Brand Group, Газпром трансгаз союз, Галамарт, Барбершоп "Boy Cut", Рекламное агентство «Карась» и многие другие.

Общайтесь, соревнуйтесь, веселитесь. Выигрывайте корпоратив с Мозгобойней. И пусть о вас узнает весь город!

ИСТОЧНИК KP.RU

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