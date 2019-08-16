В Екатеринбурге мужчине, кравшему внедорожники, дали 3,6 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-16T13:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге осудили мужчину, укравшего три дорогостоящих внедорожника. Он с двумя товарищами разработали преступный план и заранее распределили роли. Машины они вскрывали удаленно, с помощью ретрансляторов бесключевого доступа.

- Участники указанной группы заранее подыскивали интересующие их автомобили, как правило, припаркованные возле многоквартирных домов, после чего в ночное время, пользуясь отсутствием владельца и иных лиц, способных помешать им совершить преступление, при помощи комплекта ретранслятора сигналов автомобильных систем бесключевого доступа разблокировали замки дверей и запускали двигатель автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом, в момент разблокировки мужчина находился в дома, где проживал владелец автомобиля. Это делалось для считывания при помощи спецустройств необходимых сигналов с ключа от автомобиля, который находился в квартире хозяина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить помещения, которые использовались участниками данной преступной группы в качестве временного хранения похищенного транспорта, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Таким образом, они нанесли трем потерпевшим ущерб в размере 5,6 миллионов рублей. Все автомобили были найдены и возвращены владельцам. Организатору группы суд дал 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU