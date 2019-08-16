2019-08-16T13:53:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге мужчине, кравшему внедорожники, дали 3,6 лет тюрьмы

Автомобили он вскрывал удаленно, с помощью специальных устройств
Мария Трапезникова
Поделиться:
За кражу внедорожников мужчине грозит 3,6 лет тюрьмыЗа кражу внедорожников мужчине грозит 3,6 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге осудили мужчину, укравшего три дорогостоящих внедорожника. Он с двумя товарищами разработали преступный план и заранее распределили роли. Машины они вскрывали удаленно, с помощью ретрансляторов бесключевого доступа.

- Участники указанной группы заранее подыскивали интересующие их автомобили, как правило, припаркованные возле многоквартирных домов, после чего в ночное время, пользуясь отсутствием владельца и иных лиц, способных помешать им совершить преступление, при помощи комплекта ретранслятора сигналов автомобильных систем бесключевого доступа разблокировали замки дверей и запускали двигатель автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом, в момент разблокировки мужчина находился в дома, где проживал владелец автомобиля. Это делалось для считывания при помощи спецустройств необходимых сигналов с ключа от автомобиля, который находился в квартире хозяина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить помещения, которые использовались участниками данной преступной группы в качестве временного хранения похищенного транспорта, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Таким образом, они нанесли трем потерпевшим ущерб в размере 5,6 миллионов рублей. Все автомобили были найдены и возвращены владельцам. Организатору группы суд дал 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День Воздушного флота - 2019 в Екатеринбурге: программа праздника
Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды
В Екатеринбурге на ЖБИ Ford насмерть сбил пешехода, который стоял на светофоре
Жителей Екатеринбурга отправят в прошлое изучать историю
«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы
Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом
На Урале обманутым дольщикам дали жилье только спустя 4 года
В Екатеринбурге продолжается 3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни
В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках
Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»
Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы
«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321
Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограммов омолаживающего крема