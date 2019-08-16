2019-08-16T12:42:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках

Один на Серафимы Дерябиной, другой на Старых большевиков - Фрезеровщиков
Мария Трапезникова
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Участки перекроют до 5 и 30 сентябряУчастки перекроют до 5 и 30 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сразу два участка дорог закроют ремонт. Так, на время строительства транспортной развязки в районе пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги движение будет приостановлено до 30 сентября. Участок будут перекрывать по ночам:

- С 22:00 до 6:00 с понедельника по четверг;

- С 22:00 до 6:00 с пятницы до понедельника.

Кольцо на Серафимы Дерябиной будут закрывать по ночам

Кольцо на Серафимы Дерябиной будут закрывать по ночам

Помимо этого, из-за строительства трамвайной ветки, движение будет перекрыто на перекрестках улиц Старых большевиков и Фрезеровщиков. Ограничения продлятся с 17 августа по 5 сентября.

Перекресток Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 5 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Перекресток Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 5 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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