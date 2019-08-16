В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках
В Екатеринбурге сразу два участка дорог закроют ремонт. Так, на время строительства транспортной развязки в районе пересечения улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги движение будет приостановлено до 30 сентября. Участок будут перекрывать по ночам:
- С 22:00 до 6:00 с понедельника по четверг;
- С 22:00 до 6:00 с пятницы до понедельника.
Кольцо на Серафимы Дерябиной будут закрывать по ночам
Помимо этого, из-за строительства трамвайной ветки, движение будет перекрыто на перекрестках улиц Старых большевиков и Фрезеровщиков. Ограничения продлятся с 17 августа по 5 сентября.
Перекресток Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 5 сентября. Фото: Яндекс.Карты
Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU