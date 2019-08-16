2019-08-16T12:24:05+03:00
Общество

Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»

Теперь там можно свободно ехать в обе стороны
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге ко Дню города, наконец, открыли мост у концерна «Калина». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

- Работы на мосту завершены полностью и на две недели раньше, чем планировалось, - отметили там.

Напомним, что работы начались в ночь с 14 на 15 июля, тогда перекрыли одну полосу моста, и машины встали в несколькочасовую пробку. Изначально реконструкцию планировали завершить к 30 августа.

В пресс-службе мэрии также отмечают, что раньше срока откроется мост на улице Смазчиков. По нему пустить движение в обе стороны собираются уже в воскресенье, 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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