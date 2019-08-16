Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-16T12:15:16+03:00

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Свердловский полицейский главк приехал в подразделение по вопросам миграции Сухого Лога с инспекцией. Они проверили, как сотрудники органов обращаются с посетителями,комфортно ли им получать гоуслуги.

- Не смотря на то, что местные жители с теплотой отзывались о работе полиции, не высказывая критики, проблемных вопросов обнаружилось предостаточно, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Нагоняй от представителей руководства главка прилетел за обшарпанную дверь на входе, за плохое состояние крыльца, за неухоженную тропинку и другие «косяки».

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Вместе с тем, отделение похвалили за опрятность и быструю работу. Особенно проверяющие отметили будку для собак-поводырей.

Среди ревизоров были врио заместителя начальника полиции главка полковник Константин Левый, замруководителя областного УВМ полковник Вячеслав Ландин и член Общественного совета при ГУ МВД области Владимир Чермининов.

ИСТОЧНИК KP.RU