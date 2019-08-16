На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-16T11:53:46+03:00

Мужчина устанавливал на рабочие компьютеры "пиратские" ПО, чем нарушал авторские права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина нарушил авторские права и причинил ущерб на сумму больше 365 тысяч рублей

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Богдановичский суд вынес приговор директору УК, который установил «пиратское» программное обеспечение на компьютеры своих коллег.

- Из материалов дела следует, что мужчина должным образом проконтролировал использование в организации контрафактного ПО, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате его незаконных действий компаниям, обладающим программами, причинен ущерб на сумму больше 365 тысяч рублей. Сейчас директору грозит наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU