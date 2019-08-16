Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-16T11:20:28+03:00

Компанию оштрафовали за мусор, который она сваливала на открытом пространстве и загрязняла воздух Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Экокомпанию из Первоуральска оштрафовали на 100 рублей за необорудованную свалку. Проверкой компании занимался Роспотребнадзор. Он выяснил, что сервис загрязнял воздух сгоревшим мусором, а также нарушал технологический регламент по складированию отходов.

- Фактически отходы доставлялись непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку, - сообщили в пресс-службе Облсуда. - Сама площадка, куда выгружается мусор, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка.

Главный санврач Первоуральска признал компанию в нарушении эпидемиологических правил. Фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей. Компания хотела обжаловать решение, однако его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU