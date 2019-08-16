Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
Экокомпанию из Первоуральска оштрафовали на 100 рублей за необорудованную свалку. Проверкой компании занимался Роспотребнадзор. Он выяснил, что сервис загрязнял воздух сгоревшим мусором, а также нарушал технологический регламент по складированию отходов.
- Фактически отходы доставлялись непосредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную открытую площадку, - сообщили в пресс-службе Облсуда. - Сама площадка, куда выгружается мусор, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка.
Главный санврач Первоуральска признал компанию в нарушении эпидемиологических правил. Фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей. Компания хотела обжаловать решение, однако его оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU