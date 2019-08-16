«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограмм омолаживающего крема

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-16T11:04:35+03:00

Мужчина заявил, что не знал, что находится в коробках

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Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали пассажира рейса «Екатеринбург - Пекин». В «зеленом коридоре» у него обнаружили 210 коробок кремов с гиалуроновой кислотой.

- Общий вес находки составил 9 килограммов. Таможенникам мужчина рассказал, что эту посылку его попросил передать знакомый и что внутри, он не знал, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - О том, что товар необходимо декларировать, он тоже не знал.

Сейчас на пассажира составили протокол об административных правонарушениях. Товар был изъят и передан на склад временного хранения. Размер штрафа будет определять суд.

ИСТОЧНИК KP.RU