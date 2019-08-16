«Говядина и гречка теперь дороже»: в Свердловской области растут цены на продукты

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-16T10:41:25+03:00

За сколько можно купить мясо с молоком

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Знакомая каждому ситуация: заходишь в продуктовый, практически ничего не купишь, а чек будет на 1000 рублей, а то и больше. Эксперты отмечают, что в Свердловской области заметно выросли цены на продукты питания.

- В Свердловской области цены растут быстрее, чем в Российской Федерации. Разница в 0,3% со страной, - сообщает Дмитрий Шалабодов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

Самым ощутимым стало повышение цен на говядину и гречневую крупу. Говядина подорожала на 3,6%, и начала продаваться за 285 рублей за килограмм. А гречку теперь можно купить за 30 рублей за килограмм, что на 5% больше, чем в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU