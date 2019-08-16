2019-08-16T10:41:25+03:00
Экономика

«Говядина и гречка теперь дороже»: в Свердловской области растут цены на продукты

За сколько можно купить мясо с молоком
Ирина АНДРИАНОВА
Поделиться:
Мясо на Урале дорожает на глазахМясо на Урале дорожает на глазахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знакомая каждому ситуация: заходишь в продуктовый, практически ничего не купишь, а чек будет на 1000 рублей, а то и больше. Эксперты отмечают, что в Свердловской области заметно выросли цены на продукты питания.

- В Свердловской области цены растут быстрее, чем в Российской Федерации. Разница в 0,3% со страной, - сообщает Дмитрий Шалабодов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

Самым ощутимым стало повышение цен на говядину и гречневую крупу. Говядина подорожала на 3,6%, и начала продаваться за 285 рублей за килограмм. А гречку теперь можно купить за 30 рублей за килограмм, что на 5% больше, чем в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»
Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы
«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321
Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограмм омолаживающего крема
Читатели «Комсомолки» предлагают назвать улицу в Екатеринбурге в честь летчика, посадившего самолет на кукурузном поле
Екатеринбургские врачи провели 14-летнему мальчику уникальную операцию на легких
Пилота Юсупова, экстренно посадившего лайнер «Уральских авиалиний», наградят медалью
В Екатеринбурге стартует поминутная аренда самокатов
«К охране готовы»: безопасность екатеринбуржцев на День города будет под контролем полиции
Банк УРАЛСИБ включен в Программу кредитования малого и среднего предпринимательства
«Больше двух месяцев морочил голову»: на Урале на должника по зарплате завели уголовное дело
В День города жители отправят открытки с символом уральской столицы
В Полевском уральцам вернули газ в 2,1 тысячи домов
«Открытый перелом и резаная рана живота»: в Екатеринбурге на Машинной столкнулись два байкера
Свердловчанка из-за долгов лишилась сотового
Не забывайте зонтики: в Екатеринбурге обещают теплые, но пасмурные выходные
Больше 230 млн «Алло» сказали жители Свердловской области за год
На Урале 50 жителям из-за долгов отключили электричество
Более 100 школьников прошли обучение в «Кванториуме» на Свердловской детской железной дороге
Пассажирам рейса «Уральских Авиалиний», экстренно севшего в поле, выплатят по 100 тысяч рублей
В свет вышел обновленный вариант свердловской Красной книги
«Не заметил»: на Урале «Лада» сбила 11-летнего велосипедиста
В Березовском женщина-адвокат два раза была замечена пьяной за рулем