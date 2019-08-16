Екатеринбургские врачи провели 14-летнему мальчику уникальную операцию на легких
Свердловские хирурги Областной больницы №1 провели сложнейшую операцию 14-летнему подростку на легких. Мальчик родился с редким пороком сердца, который сочетает в себе сразу 4 аномалии, и с атрезией пищевода (когда верхняя и нижняя его части соединены с трахеей).
- Для того, чтобы ребенок выжил, сначала ему были выполнены несколько операций на пищеводе, после чего кардиохирурги прооперировали сердце, устранив все врожденные аномалии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Только после этого врачи восстановили пищевод, соединив его сегменты участком кишечника.
Для того, чтобы выполнить эту сложнейшую операцию, врачам пришлось заказывать специальное оборудование из-за границы. Оно оказалось намного больше того, с которым они привыкли иметь дело. Во время операции подросток находился в сознании.
ИСТОЧНИК KP.RU