Екатеринбургские врачи провели 14-летнему мальчику уникальную операцию на легких

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-16T10:26:57+03:00

Пищевод подростка был соединен с трахеей, поэтому их нужно было разъединить, не задев сердце

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Свердловские хирурги Областной больницы №1 провели сложнейшую операцию 14-летнему подростку на легких. Мальчик родился с редким пороком сердца, который сочетает в себе сразу 4 аномалии, и с атрезией пищевода (когда верхняя и нижняя его части соединены с трахеей).

- Для того, чтобы ребенок выжил, сначала ему были выполнены несколько операций на пищеводе, после чего кардиохирурги прооперировали сердце, устранив все врожденные аномалии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Только после этого врачи восстановили пищевод, соединив его сегменты участком кишечника.

Для того, чтобы выполнить эту сложнейшую операцию, врачам пришлось заказывать специальное оборудование из-за границы. Оно оказалось намного больше того, с которым они привыкли иметь дело. Во время операции подросток находился в сознании.

ИСТОЧНИК KP.RU