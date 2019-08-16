2019-08-16T09:22:04+03:00
Общество

«К охране готовы»: безопасность екатеринбуржцев на День города будет под контролем полиции

Вместе с ними на улицах будут дежурить сотрудники МЧС, саперы и пожарные
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УМВД России по ЕкатеринбургуФото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу
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Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу готовы к охране общественного порядка в День города, 17 августа. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

На основных площадках празднования (Площадь 1905 года, Октябрьская площадь, Исторический сквер, Литературный квартал и ККТ “Космос”) будут усилены наряды полиции.

- Для защиты жизни и здоровья граждан полиция совместно с МЧС и саперами проводят тщательное обследование мест проведения праздничных мероприятий. Во всех основных местах празднования будут дежурить бригады «Скорой помощи» и пожарные расчеты, - отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Стоит отметить, что, по традиции, в центральной части города 17 августа будет запрещена продажа алкоголя. Чтобы проконтролировать соблюдение правила будут созданы специальные совместные группы из числа сотрудников полиции и Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

Добавим, что в это время в центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта. А после салюта горожан развезут 60 специально организованных автобусов. Они будут ходить до 01:00. А полную программу мероприятия можно посмотреть здесь.

В полиции просят горожан соблюдать правила безопасности в местах большого скопления народа. В случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, сразу обращаться по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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