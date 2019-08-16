«Больше двух месяцев морочил голову»: на Урале на должника по зарплате завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-16T08:57:24+03:00

Он не выплатил своим работникам больше 348,4 тысяч рублей

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Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении директора компании, который долгое время не выплачивал своим работникам зарплату.

- В период с декабря 2015 года по февраль 2019 года директор организации, имея достаточные оборотные денежные средства для своевременной и полной выплаты зарплаты, направлял поступившие на счета деньги на иные нужды предприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Таким образом он отодвигал выплату зарплаты на более поздний и неопределенный срок и обманывал сотрудников.

Фактически без денег больше двух месяцев оставались 6 работников. Общая сумма задержки составила свыше 348,4 тысяч рублей. В качестве ограничения суд наложил арест на частный дом директора. Сейчас ему грозит до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU