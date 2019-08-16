В День города жители отправят открытки с символом уральской столицы

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-16T08:40:40+03:00

Приобрести их можно будет в Главпочтампте

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В День города «Почта России» предлагает екатеринбуржцам отправить открытки с видами уральской столицы и оттиском праздничного штемпеля. Кстати, на нем изображен минерал - как символ горнозаводского дела, с которого и начинался Екатеринбург.

- Кроме того, для горожан и гостей представлен широкий ассортимент открыток, почтовых карточек с видами Екатеринбурга, выполненными в разных арт-стилях и направлениях, - рассказали в пресс-службе «Почты России». - На почтовых карточках изображены основные достопримечательности уральской столицы, а также видовые панорамы города.

Поставить оттиск штемпеля можно будет в Главпочтампте либо самостоятельно, либо с помощью администратора.

ИСТОЧНИК KP.RU