В Полевском уральцам вернули газ в 2,1 тысячи домов
Сейчас работы продолжаются
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Изменить размер текста:
В Полевском продолжаются работы по ремонту поврежденного газопровода. Вчера вечером, 15 августа, подачу возобновили в 116 многоквартирых жилых домах и в 2 тысячах частных домах.
- На данный момент без газоснабжения остаются 626 частных домов с населением 1 326 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Работы по дальнейшему подключению потребителей продолжаются.
Напомним, что авария произошла днем 14 августа. Из-за повреждения газопровода высокого давления без блага остались 19 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU