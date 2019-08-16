В Полевском уральцам вернули газ в 2,1 тысячи домов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-16T08:17:37+03:00

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В Полевском продолжаются работы по ремонту поврежденного газопровода. Вчера вечером, 15 августа, подачу возобновили в 116 многоквартирых жилых домах и в 2 тысячах частных домах.

- На данный момент без газоснабжения остаются 626 частных домов с населением 1 326 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Работы по дальнейшему подключению потребителей продолжаются.

Напомним, что авария произошла днем 14 августа. Из-за повреждения газопровода высокого давления без блага остались 19 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU