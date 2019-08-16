«Открытый перелом и резаная рана живота»: в Екатеринбурге на Машинной столкнулись два байкера

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-16T08:04:36+03:00

Один из них не справился с управлением

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В Екатеринбурге сегодня ночью, 16 августа, на улице Машинной столкнулись два байкера. Звонок в диспетчерскую поступил в 23:50.

- Два мотоциклиста ехали в попутном направлении со стороны улицы Щорса в сторону Ткачей. Один из них не справился с управлением, после чего второго отбросило на металлическое ограждение, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате этого первый байкер получил повреждение связок голеностопа, правого предплечья и правого бедра. Он был доставлен в больницу №36. Второму повезло меньше - у него открытый перелом предплечья и резаная рана живота. Его срочно госпитализировали в больницу №24.

Госавтоинспекция также еще раз напоминает мотоциклистам о соблюдении ПДД и скоростного режима, а также дистанции и необходимости использовать средства мотозащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU