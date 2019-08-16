2019-08-16T07:45:25+03:00
Общество

Свердловчанка из-за долгов лишилась сотового

Сначала у нее забрали автомобиль, но это не помогло
Мария Трапезникова
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Женщина погасила все долги только после того, как у нее забрали сотовый телефонЖенщина погасила все долги только после того, как у нее забрали сотовый телефон
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В Каменск-Уральском у 60-летней женщины из-за долгов приставы забрали сотовый телефон. У нее не были оплачены штрафы за превышение скорости и нарушение правил продажи алкогольной продукции.

- Общий размер долга составил 23 тысячи рублей. Женщина уклонялась от погашения. Ее заранее предупредили о временном ограничении выезда за границу РФ и об ограничении специального права в виде управления ТС, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Однако побудил на оплату штрафов арест ее телефона. После этого женщина сразу же оплатила все долги. Телефон ей вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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